Olimpiadi, a Parigi 11 sportivi bergamaschi: ecco chi sono - Foto

Segni particolari: nutrita e rosa fashion. Le caratteristiche sono quelle della comitiva targata Bg in procinto di fare armi e bagagli in direzione della trentatreesima edizione dei Giochi Olimpici estivi, in programma a Parigi dal prossimo 26 luglio. Gli 11 convocati rappresentano un primato, così come le 7 rappresentanti al femminile, distribuite su 3 diverse discipline.

Sui pedali

Da tradizione consolidata, lo sport più rappresentato, sarà il ciclismo. Per Simone Consonni, anni 29 (Lidl-Trek), sarà la terza kermesse a cinque cerchi consecutiva, da vivere come campione uscente dell’inseguimento a squadre e possibile jolly tra Madison e Omnium. Con lui, la sorella minore Chiara, classe ’99 (pure lei pistard, vicempionessa del mondo ‘22), per un binomio familiare senza precedenti nella storia della nostra provincia. Un unicum anche il fatto che la cittadina di Brembate Sopra avrà tre rappresentati in una sola edizione: ai Consonni brother’s, va a aggiungersi la figlia d’arte Martina Fidanza, 24enne campionessa europea in carica dell’inseguimento.

Simone Consonni Chiara Consonni Martina Fidanza

Altro giro di pedale, altra speranza, per la prova su strada ecco Silvia Persico (Uae Team ADQ), anni 27 da Cene, bronzo nell’edizione iridata in linea di due anni fa in Australia. Con lei la punta di diamante Elisa Balsamo (25enne d’origini piemontesi da anni trapiantata a Sarnico) che sarà verosimilmente chiamata agli straordinari.

Silvia Persico Elisa Balsamo Chiara Teocchi

Nella mountain bike cross country un posto per Chiara Teocchi, anni 27 da Ponteranica, oro in staffetta e diciottesima individuale all’ultima kermesse continentale: sarà una dei sette atleti da annoverare alla voce esordienti.

Ginnasti

Si tratterà di una prima volta anche per due rappresentanti della ginnastica artistica. Con la squadra maschile ci sarà Yumin Abbadini, 22enne di Ranica, il nuovo che avanza della specialità: l’allievo di Alberto Busnari è stato terzo all’ultima kermesse continentale sia nella sfida a squadre sia nel concorso generale, portando in alto l’Italia come non capitava dai tempi di Yuri Chechi. Tra le donne, invece, una chiamata è arrivata per Giorgia Villa, classe 2003, da Brembate, che farà parte del quintetto campione d’Europa che sfiderà il mondo: per una delle “fenici” dello sport Bg, sarà un cerchio che si chiude, dopo che l’esordio di tre anni fa era sfumato in extremis causa infortunio.

Yumin Abbadini Giorgia Villa

Atletica

Un anello di raccordo con il passato è Emmanuel Ihemeje, 25enne cresciuto a Verdellino di Zingonia, e passato per l’Atletica Estrada. Sulla pedana del salto triplo, l’uomo dei due mondi della nostra atletica (per nove mesi l’anno vive e studia a Los Angeles) va caccia della seconda finale consecutiva dopo quella di Tokyo dove fu undicesimo. In staffetta 4x100, sono stati invece pre-selezionati Alessia Pavese (25enne di Villa di Serio in forza all’Aeronautica Militare) e Roberto Rigali (29enne camuno dei Carabinieri) da anni con base Bg per allenamenti e studi. L’ultimo, grazie al personale di 10”19 sui 100 metri dell’ultimo week end, ha messo l’ipoteca su un posto da titolare in prima frazione.