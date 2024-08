Olimpiadi: staffette 4x100 agrodolci, uomini in finale, donne eliminate

Uomini in finale, donne eliminate. Batterie delle staffette 4x100 agrodolci per l’Italia, con Roberto Rigali e Alessia Pavese in panchina. Ma se per il bresciano della Bergamo Stars l’Olimpiade non è ancora finita (anche se sembra poco probabile un suo utilizzo nella finale di venerdì), la seriana torna a casa senza scendere in pista.

La classifica

Giovedì 8 agosto l’Italia maschile (oro a Tokyo) centra un posto fra le magnifiche otto grazie al secondo (e ultimo) tempo di ripescaggio). Schierati nella batteria decisamente più veloce, Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu chiudono in quinta posizione in 38”07 alle spalle di Stati Uniti (37”47), Sudafrica (37”94), Gran Bretagna (38”04) e Giapppone (38”06). Gli azzurri devono aspettare quindi la seconda batteria (si qualificano direttamente le prime tre di ogni batteria e vengono ripescati i due migliori tempi) che si dimostra meno competitiva (successo della Cina in 38”24, clamorosa eliminazione della Giamaica, quarta in 38”45). Azzurri ripescati e venerdì alle 19,47 si presenteranno alla finale con il quinto tempo complessivo.