Sport / Pianura
Giovedì 04 Settembre 2025

Open di Bagnatica, le finali vinte da Ingarao ed Elena Covi. Pienone di pubblico

TENNIS. Il siciliano e la padovana hanno battuto De Pasquale e Traversi. Gli organizzatori: «Soddisfatti di come è andata, gestito bene anche il maltempo».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La premiazione della finale femminile: al centro Elena Covi (maglia azzurra) e Costanza Traversi
La premiazione della finale femminile: al centro Elena Covi (maglia azzurra) e Costanza Traversi

L’Open nazionale di Bagnatica, tra i più importanti d’Italia per montepremi (16 mila euro complessivi), porta al successo il siciliano Alessandro Ingarao e la padovana Elena Covi. Due finali risolte in due parziali, in una serata che ha fatto il pieno di pubblico ripagando gli organizzatori dopo il maltempo che li aveva messi a dura prova durante l’evento.

Finali risolte in due set

Il decimo Trofeo Erca è stato terreno di conquista per Ingarao, 26enne di base a Foligno: l’ex numero 799 Atp ha avuto la meglio in due set - 6-4 6-2 il risultato - sul 27enne milanese Massimiliano De Pasquale. Tra le donne, nel quinto Trofeo Time Office, è stata la padovana Elena Covi a succedere nell’albo d’oro all’abruzzese Anastasia Grymalska. La 25enne veneta, classificata 2.4, è riuscita a completare un percorso netto: non ha ceduto nemmeno un set per arrivare al titolo. In finale, Elena ha sconfitto Costanza Traversi 6-3 6-4.

«Livello più alto degli anni precedenti»

Soddisfatti Oliviero e Davide Terzi, organizzatori: «Il livello complessivo - spiega Davide - è stato più alto rispetto agli anni precedenti e siamo riusciti a gestire pure il maltempo grazie ai campi coperti». «In 17 giorni di torneo c’è stato tanto lavoro da fare - gli fa eco Oliviero Terzi -, ma siamo contenti di come è andata. Il passato a livello internazionale ci ha dato l’esperienza necessaria per far fronte alle esigenze dei giocatori. La fortuna è di avere tanti sponsor che ci consentono di proseguire di anno in anno con un montepremi importante, che attrae tennisti di qualità».

Bagnatica
sport
tennis
Elena Covi
Alessandro Ingarao
Davide Terzi
Oliviero Terzi