Open di Bagnatica, le finali vinte da Ingarao ed Elena Covi. Pienone di pubblico

L’Open nazionale di Bagnatica, tra i più importanti d’Italia per montepremi (16 mila euro complessivi), porta al successo il siciliano Alessandro Ingarao e la padovana Elena Covi. Due finali risolte in due parziali, in una serata che ha fatto il pieno di pubblico ripagando gli organizzatori dopo il maltempo che li aveva messi a dura prova durante l’evento.

Finali risolte in due set

Il decimo Trofeo Erca è stato terreno di conquista per Ingarao, 26enne di base a Foligno: l’ex numero 799 Atp ha avuto la meglio in due set - 6-4 6-2 il risultato - sul 27enne milanese Massimiliano De Pasquale. Tra le donne, nel quinto Trofeo Time Office, è stata la padovana Elena Covi a succedere nell’albo d’oro all’abruzzese Anastasia Grymalska. La 25enne veneta, classificata 2.4, è riuscita a completare un percorso netto: non ha ceduto nemmeno un set per arrivare al titolo. In finale, Elena ha sconfitto Costanza Traversi 6-3 6-4.

«Livello più alto degli anni precedenti»