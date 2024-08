Orfino-Tombini show, Bergamo brilla d’oro e d’argento ai Mondiali di Piazzatorre - Video

Due sorrisi in cima al mondo: Elia Orfino d’oro, Luca Tombini d’argento . Padroni di casa anche di fatto, sabato 17 e domenica 18 i due hanno firmato la doppietta nella class 2 che ha regalato a Bergamo la vetrina dei Mondiali di bike trial a Piazzatorre .

Nella class 1,la classe regina, in cima al mondo è salito il britannico Oliver Weightman (28), davanti al tedesco Jonas Friedrich (31) e al connazionale Adam Morewood (36) ma spettacolo ed emozioni sono state le vere vincitrici del World Bike Trials Championship che ha fatto sold out di consensi (160 partecipanti da 13 nazioni) tanto da costringere in extremis gli organizzatori dell’Asd Villongo a modificare il programma originario.