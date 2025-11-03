Orgoglio Bergamo: Cretti, Martina Fidanza e Moioli premiate con il Collare d’oro del Coni

Ci sono anche tre atleti bergamaschi fra i premiati con il «Collare d’Oro al merito sportivo». La cerimonia per la consegna della massima onorificenza assegnata dal Coni agli atleti azzurri saliti sul tetto del mondo si è tenuta nel Salone delle Armi al Foro Italico, a Roma. E la nostra terra ha potuto ancora una volta riempirsi d’orgoglio quando sono salite sul palco Claudia Cretti, Martina Fidanza e Michela Moioli. Le prime due stelle sulle due ruote in pista, la terza che nello snowboardcross ha vinto l’unico oro che mancava nel suo palmares e che adesso, verso la sua quarta Olimpiade, è una delle più attese a Milano-Cortina 2026. Non potevano mancare le nazionali di pallavolo maschile e femminile con alcuni dei medagliati e con i ct Ferdinando de Giorgi e Julio Velasco. E neppure il lunghista Mattia Furlani, Francesca Lollobrigida (speed skating), Stefania Constantini (curling) e Alice Bellandi (judo), giusto per citarne alcuni.