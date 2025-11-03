Burger button
Sport / Bergamo Città
Lunedì 03 Novembre 2025

Orgoglio Bergamo: Cretti, Martina Fidanza e Moioli premiate con il Collare d’oro del Coni

LA CERIMONIA. A Roma le tre campionesse del mondo di ciclismo e snowboardcross. L’atleta di Costa Volpino: «Incredibile vincere quattro Mondiali».

Claudia Cretti (ciclismo paralimpico su pista) con il ministro Andrea Abodi durante la cerimonia di premiazione
Ci sono anche tre atleti bergamaschi fra i premiati con il «Collare d’Oro al merito sportivo». La cerimonia per la consegna della massima onorificenza assegnata dal Coni agli atleti azzurri saliti sul tetto del mondo si è tenuta nel Salone delle Armi al Foro Italico, a Roma. E la nostra terra ha potuto ancora una volta riempirsi d’orgoglio quando sono salite sul palco Claudia Cretti, Martina Fidanza e Michela Moioli. Le prime due stelle sulle due ruote in pista, la terza che nello snowboardcross ha vinto l’unico oro che mancava nel suo palmares e che adesso, verso la sua quarta Olimpiade, è una delle più attese a Milano-Cortina 2026. Non potevano mancare le nazionali di pallavolo maschile e femminile con alcuni dei medagliati e con i ct Ferdinando de Giorgi e Julio Velasco. E neppure il lunghista Mattia Furlani, Francesca Lollobrigida (speed skating), Stefania Constantini (curling) e Alice Bellandi (judo), giusto per citarne alcuni.

Martina Fidanza (ciclismo su pista)
Michela Moioli (snowboardcross)
(Foto di Foto Roberto Di Tondo e Luca Pagliaricci/CONI)

«Orgogliosa di essere nel paraciclismo»

Tra le nostre, microfono sul palco a Claudia Cretti: «Nel 2017 ho avuto un brutto incidente durante il Giro d’Italia. Dopo quattro mesi d’ospedale però pensavo solamente alla mia grande passione per la bicicletta. Così sono tornata in sella anche grazie alla spinta di famiglia ed amici. Dal 2019 sono nel paraciclismo e sono orgogliosa d’essere in questo ambito. Un grazie al ct Pierpaolo Addesi. Vincere un Mondiale era un desiderio, vincerne quattro è stato incredibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ciclismo
Snowboard
Claudia Cretti
Martina Fidanza
Michela Moioli
CONI