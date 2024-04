Ottimismo per De Ketelaere: può tornare fra i convocati per la partita di Cagliari

Charles De Ketelaere potrebbe rientrare a Cagliari. C’è ottimismo sulle condizioni dell’attaccante belga, alle prese con un problema al polpaccio sinistro che lo ha estromesso dai match contro Napoli in campionato e Fiorentina in Coppa Italia: giovedì 4 aprile ha infatti svolto una parte di lavoro con il gruppo e un’altra da solo. il recupero dell’ex milanista è più sì che no in vista del match di domenica 7 alle 18 alla Unipol Domus di Cagliari: potrebbe tornare fra i convocati.