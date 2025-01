«Ottimo test per chi gioca meno». Gasp: «Il primo gol? Non c’era l’angolo»

L’Inter vola in finale di Supercoppa italiana nel segno di Dumfries, la cui doppietta nella ripresa manda ko l’Atalanta nella prima semifinale giocata a Riad. «Per noi è stata un’ottima esperienza nonostante la sconfitta, inoltre il primo gol dell’Inter arriva da un calcio d’angolo inesistente» commenta Gian Piero Gasperini, intervenuto ai microfoni di Mediaset in seguito alla sconfitta per 2-0 contro l’Inter nella prima semifinale della Supercoppa italiana.

«Abbiamo una rosa ampia e dopo una serie di partite impegnative in campionato era per me il momento giusto per valutare giocatori incisivi per noi, ma quasi mai impiegati dal primo minuto - ha analizzato Gasperini -. Abbiamo perso dei palloni pesanti, soprattutto nel primo tempo, costruendo poco».

«Nella ripresa tante occasioni»

«Nella ripresa invece abbiamo creato tante occasioni da gol, con anche l’episodio sfortunato della rete annullata - ha continuato il mister -. Il primo gol dell’Inter invece arriva da un calcio d’angolo inesistente, con anche De Vrij ad ostacolare il portiere e un fallo netto su Scalvini - specifica -. Chiaro che quando vai sotto così la partita diventa più difficile, ma per noi è stata comunque un’ottima esperienza».

«Non abbiamo snobbato la Supercoppa»