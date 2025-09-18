Paganelli giganteggia al Tor de Géants: splendido quarto posto in Val d’Aosta

Melissa Paganelli torna a essere gigantesca e neanche a farlo apposta sceglie il Tor de Géants.Dopo il secondo posto nel 2021 e due ritiri la 33enne di Orezzo firma uno splendido quarto posto sui 330 km del celeberrimo Ultra Trail valdostano vinto dall’olandese Noor van der Veen davanti a Lisa Borzani e alla britannica Natalie Taylor.