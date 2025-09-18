Sport / Bergamo Città
Giovedì 18 Settembre 2025
Paganelli giganteggia al Tor de Géants: splendido quarto posto in Val d’Aosta
ULTRA TRAIL. La 33enne di Orezzo si regala una grande prestazione nella classicissima valdostana, migliorando di otto ore il personale e chiudendo ai piedi del podio. In campo maschile Bosatelli 23° e miglior bergamasco
Melissa Paganelli torna a essere gigantesca e neanche a farlo apposta sceglie il Tor de Géants.Dopo il secondo posto nel 2021 e due ritiri la 33enne di Orezzo firma uno splendido quarto posto sui 330 km del celeberrimo Ultra Trail valdostano vinto dall’olandese Noor van der Veen davanti a Lisa Borzani e alla britannica Natalie Taylor.
«È andata oltre le migliori previsioni – ha detto l’atleta bergamasca –. Ero arrivata qui con qualche incognita, il livello si è alzato in maniera esponenziale».
In campo maschile, nella gara vinta dal francese Richard Victor davanti all’azzurro Simone Corsini, si è confermato il 56enne Oliviero Bosatelli, miglior bergamasco col 23° posto.
