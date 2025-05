Palestra in recupero, Atalanta a Monza col tridente

Marco Palestra continua ad allenarsi da solo in campo a Zingonia fin dalla ripresa di martedì e può tornare tra i convocati dell’ Atalanta in vista della partita di domenica prossima a Monza (si gioca il 4 maggio alle 15). L’esterno classe 2005, 13 presenze stagionali di cui 7 in campionato , si era procurato una lesione muscolo-fasciale di secondo grado al retto femorale sinistro lo scorso 24 marzo nell’Italia Under 21 in amichevole con la Danimarca a Cittadella.

Poche chances per Posch

Poche chances di recupero, invece, per l’austriaco Stefan Posch, fermo dal 6 marzo per la lesione alla giunzione muscolo tendinea del bicipite femorale sinistro. L’allenatore Gian Piero Gasperini, nonostante l’avversario praticamente con un piede in serie B, per guadagnare punti sulle concorrenti a un posto per la Champions League, non intende schierare le seconde linee, affidandosi dalla difesa all’attacco ai punti fermi Kossonou, Hien, Djimsiti, Bellanova, Zappacosta, De Roon, Ederson, Retegui e Lookman.