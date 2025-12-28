Palladino: «Questa gara ci farà crescere, ora testa alla Roma»

«Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto agli ultimi anni, abbiamo preferito rimanere un po' più bassi. Nella gestione palla potevamo fare meglio, nel primo tempo siamo stati un po' sterili. Secondo me abbiamo fatto bene nel secondo tempo, il rammarico è aver preso quel gol quando i valori in campo si erano equilibrati, quel gol ci ha fatto del male.

Abbiamo cambiato sistema di gioco, abbiamo avuto una grande occasione con Samardzic, comunque ho detto alla squadra che questa partita ci farà crescere». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Raffaele Palladino dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Inter.

«Bisogna essere bravi ad accettare il risultato - ha dichiarato ai microfoni di Dazn -, ora dobbiamo azzerare subito, abbiamo già una partita importante contro la Roma. Ho abbracciato Djimsiti, di solito lui non fa questi errori, ma è un episodio che capita, purtroppo è capitato stasera. Abbiamo sbagliato un po' di scelte, potevamo fare meglio, alla fine ho chiuso con quattro attaccanti, quando giochi contro queste squadre devi essere perfetto.

Il ritorno di Gasperini a Bergamo