Palladino: «Siamo stati veramente brutti, ma il tocco di mano è palese»

«Il Verona sapevamo che ci avrebbe messo in difficoltà sull’intensità e sui duelli», ha spiegato il mister, facendo riferimento alla grande carica agonistica della squadra avversaria. L’Atalanta, invece, è sembrata priva di quel fuoco sacro che l’aveva contraddistinta in partite precedenti.

« Non ci sta perdere in questo modo », ha ribadito Palladino, esprimendo la sua convinzione che tale prestazione non fosse accettabile. «Ci deve essere una mentalità vincente in questo gruppo, non da perdenti», ha aggiunto, sottolineando come la sconfitta dovrà servire da lezione per il futuro. « Una prestazione come quella vista contro il Verona non deve essere tollerata , e la squadra dovrà lavorare duramente per riprendersi e tornare sui giusti binari».

Palladino sull’episodio del mancato rigore per fallo di mano

«Basta andare a rivedere, basta vedere che c’è il tocco, poi che non cambia la direzione, può anche non cambiarla, ma si vede, è palese, lo sto vedendo adesso, abbiamo visto tre o quattro volte, cambia il risultato di una partita perché andiamo sul 2 a 1 o possibilmente 2 a 1 e non andiamo sul 3 a 0. Mi dispiace perché ma al di là di questo non voglio non voglio far polemica perché il primo tempo siamo stati veramente brutti, è stata una brutta prestazione e quindi ci assumiamo le responsabilità, mi assumo le responsabilità di quello che è successo oggi, siamo stati davvero molto brutti, non abbiamo capito che tipo di partita doveva essere ogg». È il commento del mister sull’episodio contestato del fallo di mano di Bella-Kotchap non rilevato dall’arbitro e dal Var sulla cui azione successiva Bernede ha segnato il 3-0.