Sport / Bergamo Città
Sabato 13 Dicembre 2025

Palladino: «Sull’1-1 potevamo crollare, mi è piaciuto lo spirito dei giocatori»

POST GARA. Le parole di Raffaele Palladino a Sky dopo la fine del match vinto con il Cagliari 2-1.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Raffaele Palladino durante il match con il Cagliari
Raffaele Palladino durante il match con il Cagliari
(Foto di Afb)

Bergamo

«Sapevamo che il Cagliari ha giocatori di gamba, di ripartenza – spiega Raffaele Palladino – si difendevano bassi e poi volevano ripartire. Secondo me abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo messo in difficoltà il Cagliari senza rischiare niente». L’Atalanta è passata in vantaggio, ma resta un pizzico di rammarico: «Il dispiacere è non aver fatto il raddoppio, perché le occasioni per farlo le abbiamo avute».

Partite come queste, però, restano sempre in bilico. «Se lasci queste gare aperte può succedere di tutto – ammette – infatti nel secondo tempo siamo un po’ calati a livello fisico». Un calo spiegabile anche con il calendario spiega Palladino: «In 20-21 giorni abbiamo giocato sette partite, con un dispendio di energia fisico e mentale importante».

Il momento chiave arriva sull’1-1, all’82’. «È la cosa che mi è piaciuta di più – sottolinea il tecnico nerazzurro – perché in quel momento potevamo crollare e invece la squadra ha voluto questa vittoria fortemente. Questo vuol dire che ci sono grandi valori nel gruppo». Una reazione che lascia soddisfazione: «Mi è piaciuto lo spirito di voler vincere questa partita».

Il successo si inserisce in una striscia positiva alla New Balance Arena: «Vale la pena sottolineare quattro vittorie in casa: Fiorentina e Cagliari in campionato, Genoa in Coppa Italia e soprattutto il Chelsea in Champions League».

La partenza dei giocatori per la Coppa d’Africa

Ora, però, arriva anche una fase nuova. «Perdiamo due giocatori per noi molto importanti come Lookman e Kossounou – spiega – e dispiace anche per Djimsiti. Vedremo cosa è successo». La pausa settimanale diventa quindi preziosa: «Dovrò essere bravo a capire soluzioni diverse. Avere una settimana per preparare la partita con il Genoa è importante, perché fino ad oggi ho potuto lavorare davvero poco: ogni due o tre giorni si giocava».

«Nei momenti di difficoltà dobbiamo andare ancora più forte, con più coraggio e credere ancora di più nei nostri mezzi, perché sono tantissimi». Qualche segnale positivo, però, è già arrivato: «Contro il Chelsea siamo andati sotto e abbiamo ribaltato la partita, non è da tutti. E stasera, sull’1-1, avevamo poche energie ma lo spirito è stato quello giusto».

Scamacca in campo con la febbre

Infine, un retroscena che racconta bene la serata e il sacrificio del gruppo, legato al gol decisivo di Scamacca: «Forse non lo sapete, ma aveva 38 di febbre fino a due ore prima della partita. Ha stretto i denti e ha voluto dare una mano». Un incoraggiamento prima del match e poi la risposta sul campo: «Gli ho detto che le migliori partite si fanno quando si ha la febbre. Lui ha sorriso, mi ha detto “me la sento” e poi ha fatto tutto lui. È stato davvero molto bravo».

