Domenica 01 Febbraio 2026
Palladino: «Un punto guadagnato come una vittoria, orgoglioso dei ragazzi»
IL POST PARTITA. L’Atalanta esce da Como domenica 1 febbraio con un punto che, per come è maturato, vale molto più di un semplice pareggio.
C’è soddisfazione, più che rammarico, nelle parole di Raffaele Palladino dopo lo 0-0 del Sinigaglia. L’Atalanta esce da Como domenica 1 febbraio con un punto che, per come è maturato, vale molto più di un semplice pareggio. I nerazzurri restano infatti in dieci uomini già dal 7’, ma riescono a costruire un vero e proprio muro difensivo, resistendo agli assalti dei lariani e affidandosi a un Carnesecchi formato extralusso, decisivo soprattutto all’ultimo secondo sul rigore di Nico Paz.
«Sono orgoglioso dei ragazzi, è un punto guadagnato come una vittoria», ha sottolineato Palladino ai microfoni di Dazn, mettendo l’accento sullo spirito mostrato dalla squadra. Il tecnico ha apprezzato la capacità del gruppo di stare dentro la difficoltà, di lottare insieme e di ragionare da squadra, difendendo con ordine e mettendo «il cuore oltre l’ostacolo».
Un pareggio che, secondo l’allenatore, lascia in eredità soprattutto una crescita mentale. «Avrei voluto giocarla undici contro undici per provare a vincerla, ma abbiamo dovuto cambiare tutto», ha spiegato Palladino, che ha poi speso parole di fiducia per Ahanor: una leggerezza che pesa, ma anche un passaggio di crescita per un ragazzo di 17 anni che il mister considera un futuro campione.
