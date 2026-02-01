Palladino: «Un punto guadagnato come una vittoria, orgoglioso dei ragazzi»

C’è soddisfazione, più che rammarico, nelle parole di Raffaele Palladino dopo lo 0-0 del Sinigaglia. L’Atalanta esce da Como domenica 1 febbraio con un punto che, per come è maturato, vale molto più di un semplice pareggio. I nerazzurri restano infatti in dieci uomini già dal 7’, ma riescono a costruire un vero e proprio muro difensivo, resistendo agli assalti dei lariani e affidandosi a un Carnesecchi formato extralusso, decisivo soprattutto all’ultimo secondo sul rigore di Nico Paz.

«Sono orgoglioso dei ragazzi, è un punto guadagnato come una vittoria», ha sottolineato Palladino ai microfoni di Dazn, mettendo l'accento sullo spirito mostrato dalla squadra. Il tecnico ha apprezzato la capacità del gruppo di stare dentro la difficoltà, di lottare insieme e di ragionare da squadra, difendendo con ordine e mettendo «il cuore oltre l'ostacolo».