Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 01 Febbraio 2026

Palladino: «Un punto guadagnato come una vittoria, orgoglioso dei ragazzi»

IL POST PARTITA. L’Atalanta esce da Como domenica 1 febbraio con un punto che, per come è maturato, vale molto più di un semplice pareggio.

Raffaele Palladino con Fabregas, la stretta di mano tra i due allenatori
Raffaele Palladino con Fabregas, la stretta di mano tra i due allenatori

C’è soddisfazione, più che rammarico, nelle parole di Raffaele Palladino dopo lo 0-0 del Sinigaglia. L’Atalanta esce da Como domenica 1 febbraio con un punto che, per come è maturato, vale molto più di un semplice pareggio. I nerazzurri restano infatti in dieci uomini già dal 7’, ma riescono a costruire un vero e proprio muro difensivo, resistendo agli assalti dei lariani e affidandosi a un Carnesecchi formato extralusso, decisivo soprattutto all’ultimo secondo sul rigore di Nico Paz.

«Sono orgoglioso dei ragazzi, è un punto guadagnato come una vittoria», ha sottolineato Palladino ai microfoni di Dazn, mettendo l’accento sullo spirito mostrato dalla squadra.

«Sono orgoglioso dei ragazzi, è un punto guadagnato come una vittoria», ha sottolineato Palladino ai microfoni di Dazn, mettendo l’accento sullo spirito mostrato dalla squadra. Il tecnico ha apprezzato la capacità del gruppo di stare dentro la difficoltà, di lottare insieme e di ragionare da squadra, difendendo con ordine e mettendo «il cuore oltre l’ostacolo».

Un pareggio che, secondo l’allenatore, lascia in eredità soprattutto una crescita mentale. «Avrei voluto giocarla undici contro undici per provare a vincerla, ma abbiamo dovuto cambiare tutto», ha spiegato Palladino, che ha poi speso parole di fiducia per Ahanor: una leggerezza che pesa, ma anche un passaggio di crescita per un ragazzo di 17 anni che il mister considera un futuro campione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Como
Sport
Calcio
Raffaele Palladino
Nico Paz
Atalanta