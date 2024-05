Pallavolo, Velasco chiama 17 atlete in nazionale: c’è anche Stella Nervini

In vista della prima uscita ufficiale della stagione, fissata per mercoledì 8 maggio, a Novara, contro la Svezia, il ct della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco ha convocato 17 atlete che si raduneranno lunedì 6 a Milano. Rispetto alle precedenti convocazioni, si aggiungono al gruppo le giocatrici della Savino Del Bene Scandicci: Ekaterina Antropova e Linda Nwakalor. Le azzurre concluderanno il collegiale dopo la seconda sfida contro la Svezia, in programma il giorno dopo, giovedì 9 maggio, ma a Piacenza. Tra le convocate anche Stella Nervini (Volley Bergamo 1991).