Panchina d’oro, si attende il verdetto: Gasp in pole per vincere la seconda volta

Oggi la proclamazione del vincitore per il lavoro svolto nel 2019/20: per mister Gasperini potrebbe essere la seconda volta dopo il riconoscimento dello scorso anno.

Gasp come Lippi e Ancelotti? Nella giornata di martedì 30 marzo, salvo sorprese, sarà assegnata la Panchina d’oro e il tecnico dell’Atalanta spera nel bis. Ha già vinto un anno fa, il 3 febbraio 2020, poco prima che il coronavirus spezzasse la stagione a metà: adesso è in lizza per un nuovo riconoscimento, anzi è il grande favorito.

Nell’occasione, non andrà in scena la solita premiazione a Coverciano, ma il trofeo sarà consegnato direttamente nella sede del club del vincitore: se a Zingonia si presenterà l’Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) significherà che l’allenatore di Grugliasco avrà fatto ancora centro.