Parata di stelle a Nembro: Zenoni e Pavese cercano gloria

Serata di grande atletica al centro sportivo Saletti di Nembro martedì 2 agosto (si parte alle ore 19, ingresso gratuito) per la 25ª edizione del Meeting Città di Nembro. In gara 200 atleti da 32 nazioni , in un appuntamento di passaggio tra i Campionati mondiali di Eugene appena conclusi e gli Europei di Monaco di Baviera in programma fra pochi giorni. In programma 15 gatre ad altissimo livello fra corse, salti e lanci.Nella parata di stelle di ieri e di oggi (atteso anche Alberto Cova, campione olimpico dei 10.000 a Los Angeles 1984) spiccano i nomi di due azzurre. Luminosa Bogliolo – 27 anni, ligure di Albenga – gareggerà sui 100 ostacoli, di cui è primatista italiana.