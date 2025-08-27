Parma-Atalanta, bergamaschi solo nel settore ospiti ma anche senza tessera

«Vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo esclusivamente per il settore ospiti, nel limite stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza». È la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18,30 allo stadio Tardini. Tifosi bergamaschi solo nel settore ospiti ma, a differenza della passata stagione, anche senza Dea Card. Per la partita di Parma («caratterizzata da profili di rischi»), l’Osservatorio ha inoltre suggerito di implementare il servizio di stewarding e «il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio».