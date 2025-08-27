Sport / Bergamo Città
Parma-Atalanta, bergamaschi solo nel settore ospiti ma anche senza tessera
SERIE A. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive si è espresso sulla trasferta a Parma dell’Atalanta di sabato 30 agosto: per i bergamaschi biglietti esclusivamente nel settore ospiti.
«Vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Bergamo esclusivamente per il settore ospiti, nel limite stabilito dalle autorità di pubblica sicurezza». È la determinazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per Parma-Atalanta in programma sabato 30 agosto alle 18,30 allo stadio Tardini. Tifosi bergamaschi solo nel settore ospiti ma, a differenza della passata stagione, anche senza Dea Card. Per la partita di Parma («caratterizzata da profili di rischi»), l’Osservatorio ha inoltre suggerito di implementare il servizio di stewarding e «il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio».
Giovedì il sorteggio Champions
Per quanto riguarda il campo, invece, nella giornata di mercoledì 27 agosto seduta mattutina senza intoppi per l’Atalanta: fatta eccezione per gli infortunati Kolasinac e Bakker, e per Lookman continua a lavorare in solitaria sul campo, nessun problema per mister Juric che dovrebbe recuperare in pieno Ederson. La preparazione alla seconda giornata di campionato proseguirà con un allenamento al mattino anche giovedì 28 agosto, giorno in cui sono in programma i sorteggi per la fase a gironi di Champions League: appuntamento alle 18 a Montecarlo.
