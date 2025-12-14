Sport / Bergamo Città
Domenica 14 Dicembre 2025
Parolini e Zenoni trascinano l’Italia: la staffetta mista è ancora campione d’Europa
GLI EUROPEI. Due bergamaschi protagonisti dell’ennesimo trionfo azzurro. Sebastiano Parolini e Marta Zenoni hanno contribuito in modo decisivo alla vittoria dell’Italia nella staffetta mista, che domenica 14 dicembre si è confermata campione d’Europa dopo i successi di Torino e Antalya.
L’oro continentale arriva al termine di una gara combattuta e di altissimo livello. In apertura torna in formazione Gaia Sabbatini, già vincitrice a Torino, che conclude la prima frazione in settima posizione. Il testimone passa quindi a Parolini, autore di una frazione di grande intensità: il bergamasco recupera numerosi avversari, porta l’Italia in testa e cede il cambio in seconda posizione.
A giocarsi il titolo restano quattro Nazioni: Italia, Gran Bretagna, Francia e Portogallo. Nella terza frazione entra in scena Marta Zenoni. La britannica riesce inizialmente a superarla, ma l’atleta bergamasca reagisce con determinazione, spende tutte le energie e riesce a riportarsi davanti prima del cambio con Pietro Arese.
Nell’ultima frazione Arese gestisce il vantaggio. Alle sue spalle il portoghese Nader rimonta superando Francia e Gran Bretagna e si porta al secondo posto, senza però mettere in discussione il successo azzurro. L’Italia taglia il traguardo per prima in 17’12”, precedendo il Portogallo in 17’16” e la Gran Bretagna in 17’17”. La Francia resta fuori dal podio per un solo secondo.
