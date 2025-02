Parte il Mondiale Superbike, e Bergamo c’è: in sella Barni Racing Team e Andrea Locatelli

Barnabò: «Così il team è completo»

Il Barni, scuderia di Calvenzano, per la prima volta schiera due moto nella Superbike invece che una sola. In sella Danilo Petrucci , reduce dal quinto posto nella classifica finale del 2024 (con tre vittorie a Cremona e 10 podi), e Yari Montella , promosso dalla Supersport. «Avere due Superbike nei box è più importante per provare due soluzioni diverse quando non c’è tempo e spostarle sull’altra moto se risultano corrette o viceversa. Penso che così il team sia completo», commenta il titolare del Barni, Marco Barnabò .

Il «Loca»: «Sensazione buona»

Andrea Locatelli in Australia

Andrea Locatelli guida ancora una Yamaha Pata Maxus, e il colosso nipponico sembra avere difficoltà non solo rispetto alle Ducati, ma anche se paragonato ad altri costruttori. Sarà dunque difficile per il 28enne selvinese cancellare lo zero alla casella delle vittorie in Superbike. Andrea l’anno scorso ha chiuso l’annata al settimo posto con 232 punti e 4 podi, ma proprio in Australia fu 2° nelle prime 2 manche. «Penso che dobbiamo trovare due o tre decimi al giro per cercare di stare più davanti, ma in generale la sensazione è buona», il suo commento.