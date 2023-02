Pasalic non convocato per il Milan. Gasp orientato a schierare il tridente con Boga

L’eclettico centrocampista croato soffre ancora per un trauma distorsivo alla caviglia destra , con il forfait nella trasferta milanese è a tre partite saltate (Lazio e Lecce le precedenti) e ora c’è da vedere se riuscirà a recuperare per il match di sabato 4 marzo in casa contro l’Udinese. Con Pasalic ko saranno quattro i giocatori che Gasperini non potrà utilizzare nel delicato scontro diretto per la Champions League contro i rossoneri . Demiral è squalificato, per Hateboer la stagione è già finita (rottura del crociato), mentre Zapata, stoppato da una lesione alla coscia, ne avrà per qualche settimana. Convocati tre Primavera: con Vorlicky e Muhameti, già reclutati contro il Lecce, ci sarà anche Chiwisa, centrocampista .