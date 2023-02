Pasalic, si tenta il recupero in extremis. L’alternativa è Boga

M a rio Pasalic resta in forte dubbio per la partita di domenica 19 febbraio al Gewiss Stadium con il Lecce (ore 12,30), ma l’ultima parola non è ancora detta. Il recupero del centrocampista croato sarebbe importante perché permetterebbe più facilmente all’allenatore Gian Piero Gasperini di puntare sul 3-4-1-2, il modulo solitamente scelto dal tecnico per affrontare le squadre con la difesa a quattro e il regista basso. Impossibile invece utilizzare nel ruolo (come nelle ultime partite, a Raggio Emilia con il Sassuolo e a Roma con la Lazio) José Ederson o Teun Koopmeiners, costretti a giocare a centrocampo a causa della squalifica di Marten de Roon e di Giorgio Scalvini, più volte in passato utilizzato nel ruolo. L’alternativa è Jérémie Boga, anche se con caratteristiche decisamente diverse (più offensive) rispetto a Pasalic. Che da parte sua sta svolgendo lavoro differenziato rispetto al resto della squadra per il trauma distorsivo alla caviglia destra che l’ha lasciato fuori già con la Lazio, ma qualche chance c’è ancora.