Pasalic, stagione al top in nerazzurro: osservato speciale da diversi grandi club

Siamo tutti concordi nel magnificare la coppia bomber colombiana Muriel-Zapata ma sarebbe un errore colossale non valutare il campionato doc di Mario Pasalic, in vetta alla classifica dei goleador atalantini con 13 reti all’attivo . Per di più al ventisettenne croato va riconosciuta una capacità di ricoprire vari ruoli: da centrocampista, trequartista e anche attaccante puro. Ne sa qualcosa mister Gasperini che è ricorso sovente al giocatore per tamponare di tanto in tanto le frequenti assenze di pedine ai box per acciacchi vari . Siamo di fronte all’ennesimo giocatore approdato al centro Bortolotti di Zingonia grazie al fiuto dell’ex direttore dell’area tecnica nerazzurra Giovanni Sartori (da pochissimo ingaggiato dal Bologna).