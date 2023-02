Pasalic verso il forfait per domenica. A San Siro con il Milan dirigerà Mariani

Sembra sempre meno probabile che Pasalic riesca a recuperare in tempo per la partita di domenica in casa del Milan. Nella doppia seduta di mercoledì 22 febbraio il centrocampista croato ha ancora lavorato a parte per un problema alla caviglia destra e si fa più duro un recupero in vista di Milan-Atalanta di domenica (alle 20,45 al Meazza di Milano) .