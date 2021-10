Passa il Giro di Lombardia: 155 km in provincia e traguardo in città - Le strade chiuse

Nella nostra provincia i corridori saliranno infatti alla Roncola, a Berbenno, a Dossena, a Zambla Alta, al Passo di Ganda, prima di dirigersi verso la città con l’arrivo (previsto fra le 16,30 e le 17,30) preceduto dalla salita in Città Alta dalla Boccola. Diretta su RaiSport dalle 10 e su Rai 2 dalle 14.

Per quanto riguarda le gare giovanili in provincia, invece, domenica è in programma solo la gara destinata ai giovanissimi, ma a tenere alto l’interesse del fine settimana sono i numerosi appuntamenti fuori provincia. Oggi tiene invece banco il campionato italiano a squadre under 23, juniores a cui si aggiungono gli allievi (donne e uomini). L’evento ha luogo a Fiume Veneto, in Friuli Venezia Giulia, al via anche il quartetto della Colpack-Ballan Under 23 con il campione del mondo Filippo Baroncini, Davide Boscarto, Gidas Umbri, Michele Gazzoli.