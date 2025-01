Passi avanti per Retegui e Cuadrado. Però non saranno disponibili a Udine

Retegui, che lamenta una lesione al retto femorale, e Cuadrado, fermo per una lesione al bicipite femorale, sono passati - mercoledì 8 gennaio - dalle terapie al lavoro individuale: dunque sono segnali di progresso, anche se la tabella di marcia resta inalterata: i due salteranno la trasferta di Udine, probabilmente non saranno arruolabili per la sfida di martedì 14 gennaio al Gewiss Stadium contro la Juventus ed eventualmente rientreranno sabato 18 nello scontro al vertice, sempre a Bergamo, con il Napoli come avversario. Fuori, e lo resterà ancora per almeno tutto gennaio, c’è sempre Scamacca che sta recuperando dalla rottura al crociato.