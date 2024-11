Pattinaggio su ghiacchio, Ghilardi-Ambrosini bronzo al Grand Prix

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini festeggiano solo a metà. Si è chiusa con il terzo posto l’avventura della coppia d’artistico delle Fiamme Azzurre nel Grand Prix di pattinaggio su ghiaccio di Helsinki, e se è vero che il bottino di podi in carriera nella manifestazione sale a quota cinque , le speranze di prendersi il pass per la finalissima di Grenoble (8 dicembre) sono però ora ridotte a un lumicino.

La finale a Grenoble

Secondi dopo il programma short, nel free il binomio campione d’Italia di specialità ha fatto segnare il sesto parziale del lotto (114,16), appesantito dalla deduction di un punto a causa di una caduta, per un totale che è stato di 181,59. Da pronostico il successo è andato ai canadesi campioni in carica di specialità Deanna Stellato e Maxime Deschamps (a quota 207,44), che hanno preceduto la coppia ungherese Pavlova-Sviatchenko (184,21).

Tappa da ricordare

Quella appena andata in archivio è stata comunque una tappa da ricordare in casa Italia, che ha visto tutti e quattro i suoi partecipanti salire sul podio. Nella penultima giornata di gare due terzi posti erano arrivati nei concorsi individuali: al maschile Daniel Grassl è risalito dal sesto posto del primo atto prima di chiudere in 258,55 (dietro al nipponico kagiyama, 263,09 e al francese Aymoz, 259,15). Al femminile, Lara Naki Gutmann aveva disintegrato il personale portandolo a 198,49, dietro le due giapponesi Yoshida (199,46) e Matsuike (199,20).