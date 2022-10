Pellegrinelli d’oro in Portogallo: con l’Italia vince il Fim Enduro Vintage Trophy

Il Portogallo dell’enduro è azzurro. C’è la firma del bergamasco Tullio Pellegrinelli sul successo dell’Italia nel Fim Enduro Vintage Trophy, manifestazione internazionale per moto e campioni di regolarità del passato a Santiago do Cacém, in Portogallo. A comporre il team azzurro, oltre al pilota di Bruntino, c’erano il genovese Giorgio Grasso e il toscano Enrico Tortoli. Gli azzurri hanno preso la testa della classifica nel secondo giorno e non l’hanno più lasciata sino all’epilogo, nella quarta tappa di domenica 2 ottobre, con la prova finale in stile motocross.