Per la Moioli niente finale in Turchia, ma vince la «finalina» ed è quinta

Michela Moioli vince la «finalina» e strappa un buon quinto posto nella tappa di Coppa del Mondo di Erzurum. In Turchia vince la britannica Charlotte Bankes , che ipoteca la Coppa del Mondo a tre tappe dal termine. L’alzanese l’aveva addirittura preceduta nei quarti, poi in semifinale non replica la fase iniziale della batteria precedente e resta fuori dalla finale. Sul podio, dietro Bankes, la francese Lea Casta seconda e l’australiana Josie Baff terza. Michela resta quarta nella classifica generale con 243 punti dietro a Bankes (450), Casta (365) e Baff (310).

«Michela ha fatto il suo»

«Michela ha fatto il suo - ha detto il direttore sportivo della Nazionale, Cesare Pisoni -, purtroppo in semifinale non è partita come nei quarti altrimenti si sarebbe giocata un posto in finale. Sta continuando in maniera positiva l’avvicinamento ai Mondiali di St Moritz. Se si sistema ancora un pizzico dal punto di vista tecnico e rifinisce la forma fisica può arrivare veramente competitiva in Svizzera».