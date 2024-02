Percassi: «Arbitro e Var hanno condizionato la gara. Incomprensibile il gol annullato»

«Per me è molto difficile commentare una partita così. Senza dubbio avevamo di fronte una grande squadra, quindi complimenti a loro. Gli episodi oggi sono stati determinanti . Secondo noi ci sono stati state situazioni non chiare e in cui sono stati fatti degli errori gravi da parte dell’arbitro e del Va r». Lo ha dichiarato Luca Percassi , amministratore delegato dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta per 4-0 contro l’Inter.

«Penso al primo gol annullato a De Ketelaere che per noi è incomprensibile, nonostante tutte le immagini a disposizione del Var. Sono qui semplicemente per esprimere il punto di vista dell’Atalanta. Per noi sul gol di De Ketelaere non c’è tocco di Miranchuk. Semmai andava fischiato rigore per fallo su Miranchuk. Il rigore del 3-0 è stato un altro episodio scandaloso: nessuno allo stadio aveva capito cosa fosse successo. Il guardalinee, tra l’altro, aveva anche alzato la bandierina. La partita è stata pesantemente condizionata da errori arbitrali che hanno indirizzato la partita verso l’Inter. La Var ha reso interpretabili situazioni anche non oggettive», chiosa Percassi.