Persico conquista il Giro dell’Appennino. La 28enne di Cene s’impone in volata
CICLISMO. Settima vittoria tra le donne élite per Silvia Persico, 28enne di Cene, che ha conquistato il Giro dell’Appennino con una perentoria volata sul traguardo di Genova. La corsa di 115 era scattata da Novi Ligure.
La bergamasca Silvia Persico ha vinto domenica 22 marzo il Giro dell’Appennino dove ha ritrovato lo spunto vincente, il primo del 2026, dopo il terzo posto in gennaio al Trofeo Marratxi, in Spagna. La 28enne di Cene ha gestito con intelligenza il ruolo di leader della squadra in conseguenza dell’influenza che ha colpito la campionessa italiana Elisa Longo Borghini. Il via a Novi Ligure e la corsa, dopo 115 km di saliscendi, è arrivata a Genova.
Settima vittoria da professionista
Sulla salita di Livellato, a poco più di dieci km dall’arrivo, l’attacco di Persico: hanno risposto la slovacca Chladonova, la canadese Van Dam, l’olandese Brand, la neozelandese Black e la francese Gery, ma l’atleta seriana le ha bruciate tutte in volata. Con il Giro dell’Appennino Silvia ha raccolto la settima vittoria nella categoria donne élite e si prepara ad affrontare alcune classiche in Belgio, tra cui la Flanders Fields, la Dwars door Vlaanderen e il Giro delle Fiandre
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