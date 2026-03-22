Persico conquista il Giro dell’Appennino. La 28enne di Cene s’impone in volata

La bergamasca Silvia Persico ha vinto domenica 22 marzo il Giro dell’Appennino dove ha ritrovato lo spunto vincente, il primo del 2026, dopo il terzo posto in gennaio al Trofeo Marratxi, in Spagna. La 28enne di Cene ha gestito con intelligenza il ruolo di leader della squadra in conseguenza dell’influenza che ha colpito la campionessa italiana Elisa Longo Borghini. Il via a Novi Ligure e la corsa, dopo 115 km di saliscendi, è arrivata a Genova.