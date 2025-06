Petrucci porta ancora sul podio il Team Barni: terzo posto a Misano in gara1

Ancora un terzo posto (il sesto stagionale) per Danilo Petrucci nel Mondiale Superbike: sabato 14 giugno, il pilota ternano in sella a una Ducati del Barni Spark Racing Team di Calvenzano è infatti salito sul podio in gara1 del round di Mosano, rimontando dalla nona posizione di partenza. È risalito anche il bergamasco Andrea Locatelli (Yamaha): ottavo al via, ha chiuso in quinta posizione nella gara vinta da Toprak Razgatlioglu (Bmw) davanti a Nicolò Bulega (Ducati). Ottavo l’altro pilota del Barni Yari Montella.