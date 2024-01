Pietrobono va all’Olimpiade giovanile. «Sarà la mia esperienza più grande»

Per il sodalizio orobico, che già ha vinto un suo rappresentante, Lorenzo Previtali, partecipare ai recenti Campionati europei senior, un’altra bella soddisfazione e la testimonianza dell’eccellente lavoro svolto. Aaron Van Quang Pietrobono è un 17enne di Valtesse di origini vietnamite e fa parte della selezione italiana di 74 atleti iscritti agli Yog, che sono i Giochi olimpici giovanili invernali. L’allievo di Stelio Conti e Diego Cattani il mese scorso aveva debuttato in Coppa del mondo junior in Olanda e per lui si tratta dunque di un ulteriore step nel suo percorso di crescita.