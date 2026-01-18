Sport / Bergamo Città
Pigato, il trionfo più bello in Thailandia. Ora giocherà le qualificazioni degli Slam
TENNIS. Liga Pigato, 22enne bergamasca ha vinto domenica 18 gennaio il torneo di Nonthaburi, in Thailandia battendo la giapponese Abe in tre set 2h49’. Nel ranking salirà tra le prime 190 al mondo e giocherà le qualificazione degli Slam.
Pigato, che deve essere considerata la tennista bergamasca più forte di sempre, sul cemento di Nonthaburi, in Thailandia, ha dato prova di una grande tenuta fisica e mentale centrando il settimo torneo in carriera. Dopo aver piegato in semifinale la cinese Fangran Tian in tre ore, è stata protagonista di un’altra maratona ma è stata in grado di piegare la giaponese Hiromi Abe (numero 345 al mondo) in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 con la bergamasca che ha accelerato nel terzo set, nonostante le energie fossero ormai ridotte.
Anche Wimbledon diventa una realtà
Lisa era arrivato in finale anche la settimana precedente in Thailandia, stavolta ha centrato l’obiettivo in un torneo W75 e, dato più importante, la classifica le consentirà di giocare le qualificazioni dei tornei del Grande Slam, ovvero Roland Garros, Wimbledon e Us Open. Con l’obiettivo di entrare tra le prime cento giocatrici al mondo, il prossimo ranking la vedrà tra le prime 190. Importante il lavoro di Lisa e di uno staff che include il padre-coach Ugo e il fidanzato-allenatore Federico Lucini.
