Pigato, il trionfo più bello in Thailandia. Ora giocherà le qualificazioni degli Slam

Pigato, che deve essere considerata la tennista bergamasca più forte di sempre, sul cemento di Nonthaburi, in Thailandia, ha dato prova di una grande tenuta fisica e mentale centrando il settimo torneo in carriera. Dopo aver piegato in semifinale la cinese Fangran Tian in tre ore, è stata protagonista di un’altra maratona ma è stata in grado di piegare la giaponese Hiromi Abe (numero 345 al mondo) in tre set con il punteggio di 6-4 6-7 6-2 con la bergamasca che ha accelerato nel terzo set, nonostante le energie fossero ormai ridotte.