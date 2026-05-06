Pigato, illusione e ko a Roma: parte a razzo con Grant, ma poi cede nel derby
TENNIS. Mercoledì 6 maggio la 22enne bergamasca, n.141 Wta, esce sconfitta al primo turno nel match contro la 18enne Tyra, compagna di doppio. Lisa vince il primo set 6-1, ma subisce la rimonta e cede dopo due ore di gioco
Derby amaro, addio Roma. Finisce subito l’avventura di Lisa Pigato nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La 22enne bergamasca, n. 141 Wta e numero tre d’Italia, cede in tre set (6-1 2-6 4-6) all’amica e compagna di doppio Tyra Caterina Grant, 18 anni, nuova speranza del tennis azzurro in vertiginosa ascesa.
L’illusione del primo set
Secondo le previsioni, l’incontro-scontro con Grant è stata una maratona tennistica di due ore che Lisa inizia col piede giusto, dominando il primo set con un promettente 6-1. E proprio l’avvio del match aggiunge l’amaro dell’illusione al fiele della delusione. Avanti un set, Lisa non riesce a far pesare il fattore dell’età e il vantaggio della maggiore esperienza e viene inesorabilmente rimontata da Grant che si salva in avvio della seconda frazione e poi piazza l’allungo decisivo.
Gli errori nel terzo
Nel terzo regna l’equilibrio tra break, controbreak e qualche errore di troppo, ma poi Lisa cede il servizio nel nono game e Grant chiude 6-4. Alla bergamasca resta la conferma del buon livello raggiunto e il rammarico di non aver colto l’occasione.
Grant avanza al secondo turno e incontrerà la canadese Victoria Mboko, n. 9 Wta.
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