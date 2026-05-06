Pigato, illusione e ko a Roma: parte a razzo con Grant, ma poi cede nel derby

Derby amaro, addio Roma . Finisce subito l’avventura di Lisa Pigato nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. La 22enne bergamasca , n. 141 Wta e numero tre d’Italia, cede in tre set (6-1 2-6 4-6) all’amica e compagna di doppio Tyra Caterina Grant , 18 anni, nuova speranza del tennis azzurro in vertiginosa ascesa.

L’illusione del primo set

Secondo le previsioni, l’incontro-scontro con Grant è stata una maratona tennistica di due ore che Lisa inizia col piede giusto, dominando il primo set con un promettente 6-1. E proprio l’avvio del match aggiunge l’amaro dell’illusione al fiele della delusione. Avanti un set, Lisa non riesce a far pesare il fattore dell’età e il vantaggio della maggiore esperienza e viene inesorabilmente rimontata da Grant che si salva in avvio della seconda frazione e poi piazza l’allungo decisivo.