Pigato, lezione severa a Roma: battuta in due set dall’americana Rogers

L’avventura è finita presto. Giornata-no per Lisa Pigato agli Internazionali d’Italia a Roma. Martedì 7 maggio sul campo centrale del Foro Italico la 20enne bergamasca, in gara grazie a una wild card, è stata battuta al primo turno dall’americana Shelby Rogers, oggi n. 398 Wta ma ex n. 30, con un sonante 6-1 6-0 in poco più di un’ora. Una partita senza storia, fotografata dal punteggio, nella quale la Pigato non è mai riuscita a mettere in difficoltà la Rogers pagando presumibilmente anche la tensione del match sul Centrale.