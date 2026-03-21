Pigato ritrova il sorriso: è in finale nell’Itf di San Gregorio di Catania
TENNIS. Dopo le delusioni nel Wta di Antalya, sabato 21 marzo la 22enne bergamasco batte in due set la marchigiana Ruggeri dopo una lotta di quasi due ore. Domenica 22 andrà a caccia del titolo contro la francese Tubello
Lisa Pigato, finalmente. Dopo le mezze delusioni nei Wta 125 di Antalya, con la sconfitta amara al primo ostacolo del tabellone principale, sabato 21 marzo la tennista bergamasca torna a sorridere conquistando la finale dell’Itf da 30mila dollari sulla terra rossa di San Gregorio di Catania dopo aver battuto la marchigiana Jennifer Ruggeri in due set (7- 6-4).
Domani la finale
Ma al di là del punteggio, per Lisa è stata una battaglia tennistica, con la marchiagiana capace di rimontare in entrambi i set prima del rush finale a favore dell’orobica.
Domenica 22 marzo, in finale, Pigato andrà a caccia del secondo titolo del 2026 contro la 25enne francese Alice Tubello (425 Wta, ma nelle prime 220 due anni fa) che nell’altra semifinale ha sconfitto l’azzurra Alessandra Mazzola.
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