Pigato, secondo ostacolo verso il tabellone principale di Parigi: di fronte c’è Stephens
TENNIS. Roland Garros, la bergamasca affronta la ex numero 3 del mondo: non ha nulla da perdere. Dovrà puntare sulla sua freschezza, senza stress.Lettura meno di un minuto.
Lisa Pigato torna in campo mercoledì 20 maggio per il secondo impegno delle qualificazioni al Roland Garros di Parigi. Dopo il successo sulla 22enne bielorussa Aliona Falei, la testa è andata subito al secondo dei tre ostacoli che bisogna superare per approdare al main draw. E di fronte c’è Sloane Stephens: una partita affascinante e molto complicata. L’americana è attualmente 361 al mondo, ma il dato è fuorviante: 33 anni, è stata numero 3 del mondo, ha vinto gli Us Open 2017 ed è giunta in finale a Parigi nel 2018. Al primo turno ha battuto 6-3 6-2 la connazionale Carol Lee.
Vincere sarebbe un’impresa
Dalla parte di Pigato, oltre all’età (22 anni) e alla freschezza, c’è il fatto di non aver nulla da perdere. Cedere a una ex top 10 sarebbe la norma, vincere sarebbe un’impresa. La bergamasca dovrà dunque giocare libera, senza stress, consapevole della chance che ha di fronte ma provando a dimenticare la portata dell’avversaria e del torneo.
Nel frattempo eliminata, non senza rimpianti, Anna Siskova, 24enne ceca del Tennis Altopiano, battuta dalla slovena Kaja Juvan per 7-5 4-6 6-3.
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