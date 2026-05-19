Pigato, secondo ostacolo verso il tabellone principale di Parigi: di fronte c’è Stephens

Lisa Pigato torna in campo mercoledì 20 maggio per il secondo impegno delle qualificazioni al Roland Garros di Parigi. Dopo il successo sulla 22enne bielorussa Aliona Falei, la testa è andata subito al secondo dei tre ostacoli che bisogna superare per approdare al main draw. E di fronte c’è Sloane Stephens: una partita affascinante e molto complicata. L’americana è attualmente 361 al mondo, ma il dato è fuorviante: 33 anni, è stata numero 3 del mondo, ha vinto gli Us Open 2017 ed è giunta in finale a Parigi nel 2018. Al primo turno ha battuto 6-3 6-2 la connazionale Carol Lee.