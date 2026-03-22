Pigato si merita un 8: vince a San Gregorio di Catania e scala la classifica
TENNIS. Domenica 22 marzo la bergamasca vince l’ottavo torneo in carriera battendo la francese Tubello (6-2 6-4) nella finale dell’Itf da 30mila dollari. Col successo in Sicilia Lisa arriverà al n. 185 nella graduatoria Wta.
Lisa Pigato fa super 8. Domenica 22 marzo la bergamasca vince l’ottavo titolo in carriera, battendo la francese Alice Tubello nella finale dell’Itf da 30mila dollari di San Gregorio di Catania. Sulla terra battuta etnea Lisa s’impone con un comodo 6-2 6-4 chiudendo col sorriso la settimana.
Il successo in Sicilia vale doppia per la 22enne bergamasca. Oltre a scalare la classifica col best ranking in arrivo (attorno al n. 185 Wta), la vittoria a Catania permetterà a Pigato di giocare le qualificazioni dei prossimi tre tornei Slam, a cominciare da Roland Garros.
Il prossimo appuntamento per Lisa è il Wta 125 sulla terra di Dubrovnik, in Croazia.
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