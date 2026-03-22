Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Domenica 22 Marzo 2026

Pigato si merita un 8: vince a San Gregorio di Catania e scala la classifica

TENNIS. Domenica 22 marzo la bergamasca vince l’ottavo torneo in carriera battendo la francese Tubello (6-2 6-4) nella finale dell’Itf da 30mila dollari. Col successo in Sicilia Lisa arriverà al n. 185 nella graduatoria Wta.

Pigato si merita un 8: vince a San Gregorio di Catania e scala la classifica
Lisa Pigato, 22 anni, ha ritrovato il sorriso vincendo il torneo Itf di San Gregorio di Catania sulla terra battuta: potrà giocare le prossime qualiicazioni Slam

Lisa Pigato fa super 8. Domenica 22 marzo la bergamasca vince l’ottavo titolo in carriera, battendo la francese Alice Tubello nella finale dell’Itf da 30mila dollari di San Gregorio di Catania. Sulla terra battuta etnea Lisa s’impone con un comodo 6-2 6-4 chiudendo col sorriso la settimana.

Il successo in Sicilia vale doppia per la 22enne bergamasca. Oltre a scalare la classifica col best ranking in arrivo (attorno al n. 185 Wta), la vittoria a Catania permetterà a Pigato di giocare le qualificazioni dei prossimi tre tornei Slam, a cominciare da Roland Garros.
Il prossimo appuntamento per Lisa è il Wta 125 sulla terra di Dubrovnik, in Croazia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
tennis
Lisa Pigato
Alice Tubello