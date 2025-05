Playoff, la Tav Treviglio cerca il bis per ipotecare il passaggio del turno

Mantenere il fattore campo

L’obiettivo è mantenere il fattore campo, perché gara3 e l’eventuale gara4 si giocheranno nelle Marche (per l’eventuale decisiva gara5 si tornerebbe a Treviglio). Magari ripetendo la prestazione attenta del primo atto di domenica 11, in cui la squadra biancoverde non ha mai abbandonato il piano gara, cercando di mantenere il controllo del ritmo (alto) del match, dei rimbalzi, sfruttando un paio di fiammate da tre punti di Zanetti, Cagliani e Reati, per chiudere la gara ad inizio secondo tempo. La Tav ha mostrato un ottimo approccio pur dovendo rinunciare all’infortunato Luigi Sergio, che è in dubbio anche per gara2.