Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

Pogacar contro la storia a Bergamo: missione quinto «Lombardia» di fila

CICLISMO. Conto alla rovescia per la classica che chiude la stagione, sabato 11 ottobre, con partenza da Como e arrivo in viale Roma. Ganda, Selvino-Nembro, Boccola i punti chiave, Tadej può battere il record di Coppi.

L’arrivo a braccia alzate di Tadej Pogacar a Bergamo nel 2023, per il terzo successo di fila al Giro di Lombardia. Lo sloveno mette nel mirino la cinquina
L’arrivo a braccia alzate di Tadej Pogacar a Bergamo nel 2023, per il terzo successo di fila al Giro di Lombardia. Lo sloveno mette nel mirino la cinquina
(Foto di Afb)

Tadej Pogacar per la storia e contro tutti. È partito il countdown del Giro di Lombardia, edizione numero 119, che sabato 11 ottobre, con partenza da Como, chiuderà virtualmente a Bergamo la stagione, Con la risposta alla domanda delle domande: riuscirà Pogacar a mettere la firma sulla quinta vittoria consecutiva al Lombardia, come mai nessuno prima di lui, nemmeno il grande Fausto Coppi, che «la classica delle foglie morte» l’ha vinta cinque volte, ma non consecutivamente, avendo trionfato dal 1946 al ’49 e poi nel ’54? E se il fuoriclasse sloveno non dovesse farcela chi o che cosa sarà stato in grado di batterlo?

Evenepoel primo avversario

L’annunciato avversario numero uno sarà ancora una volta il belga Remco Evenepoel, già battuto da Pogacar ai Mondiali e agli Europei e spesso in difficoltà quando la strada sale. Le salite saranno determinanti nei 241 km della gara che promette spettacolo quando arriverà in Bergamasca, già sul Passo di Ganda-valico Felice Gimondi, con occhi puntati sulla discesa da Selvino a Nembro prima dello show sulla Boccola e l’arrivo in viale Roma, attorno alle 17.

Pogacar, Evenepoel e chi altri? Sono attesi Tom Pidcock, l’irlandese Ben Healy, il colombiano Egan Bernal e l’ecuadoriano Richard Carapaz, temibili nei tratti in salita. E poi occhi sul nuovo enfant prodige: il francese Paul Seixas, 19anni, che ha regalato lampi con il bronzo all’Europeo. Ma ovviamente tutto gira attorno al Re Sole del ciclismo, Tadej Pogacar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Ciclismo
Tadej Pogacar
Fausto Coppi
Remco Evenepoel