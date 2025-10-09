Pogacar contro la storia a Bergamo: missione quinto «Lombardia» di fila

Tadej Pogacar per la storia e contro tutti. È partito il countdown del Giro di Lombardia, edizione numero 119, che sabato 11 ottobre, con partenza da Como, chiuderà virtualmente a Bergamo la stagione, Con la risposta alla domanda delle domande: riuscirà Pogacar a mettere la firma sulla quinta vittoria consecutiva al Lombardia, come mai nessuno prima di lui, nemmeno il grande Fausto Coppi, che «la classica delle foglie morte» l’ha vinta cinque volte, ma non consecutivamente, avendo trionfato dal 1946 al ’49 e poi nel ’54? E se il fuoriclasse sloveno non dovesse farcela chi o che cosa sarà stato in grado di batterlo?

Evenepoel primo avversario

L’annunciato avversario numero uno sarà ancora una volta il belga Remco Evenepoel, già battuto da Pogacar ai Mondiali e agli Europei e spesso in difficoltà quando la strada sale. Le salite saranno determinanti nei 241 km della gara che promette spettacolo quando arriverà in Bergamasca, già sul Passo di Ganda-valico Felice Gimondi, con occhi puntati sulla discesa da Selvino a Nembro prima dello show sulla Boccola e l’arrivo in viale Roma, attorno alle 17.