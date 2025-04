Presentata la BGY Airport Granfondo: appuntamento il 4 maggio con tre percorsi

Manca poco più di un mese alla BGY Airport Granfondo che nella serata di mercoledì 2 aprile è stata presentata nella Sala Traini nella sede cittadina di Banco BPM. La prestigiosa gara amatoriale da 27 anni porta migliaia di ciclisti, provenienti da tutto il mondo, sulle strade della città e della provincia di Bergamo. L’appuntamento quest’anno è per domenica 4 maggio a Bergamo, con partenza e arrivo in via Marzabotto, nei pressi dello Stadio e del Lazzaretto di Bergamo, ma, come già accaduto lo scorso anno, la festa comincerà già dal giorno precedente con tutte le operazioni preliminari e l’inizio del ritiro pacchi gara e l’apertura dell’ExpoVillage nella sede di Santini Cycling in via Zanica, nel quartiere Malpensata.