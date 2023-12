Presentata la Coppa Fesa: a febbraio a Schilpario il top del fondo europeo

Grande entusiasmo per lo Sci Club Schilpario , il sodalizio sportivo in primissima linea nell’allestimento degli eventi, e il presidente Andrea Giudici esprime i suoi più sentiti ringraziamenti a tutte le istituzioni e realtà coinvolte nel progetto: «Il nostro Sci club gode non solo di una lunga storia sportiva, ma anche di un’ottima reputazione e nel prossimo biennio vuole alzare l’asticella. L’impegno e il lavoro saranno intensi ma anche le soddisfazioni che ne deriveranno, ho piena fiducia nel nostro gruppo di lavoro e in tutta la comunità della Val di Scalve».

Denti (Fisi): «Rampa di lancio»

Carmelo Ghilardi, presidente del comitato organizzatore per il Mondiale juniores e Under 23 del 2025, e Fausto Denti, presidente del comitato Fisi di Bergamo, non possono che dirsi orgogliosi del grande impegno messo in campo da tutti i protagonisti locali, che ha permesso di ottenere l’assegnazione di eventi così prestigiosi: «Il comitato Fisi di Bergamo lavora da anni per la promozione dello sci di fondo e va ringraziato in modo particolare lo Sci Club di Schilpario per l’ottimo lavoro che svolge a livello giovanile. Questi eventi saranno una rampa di lancio cruciale per la nostra provincia nel panorama fondistico internazionale», ha affermato Denti, mentre Ghilardi pone l’accento sul fatto che «Il nostro è un lavoro di collaborazione che coinvolge le realtà locali a 360°, l’intenzione è sempre stata quella di coinvolgere l’intera comunità e riuscirci ci rende davvero orgogliosi».