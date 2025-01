Previtali, Ioriatti, Fontana: Bergamo sogna agli Europei di Dresda

SHORT TRACK. Da venerdì 17 a domenica 19 gennaio è in programma la kermesse continentale. Lorenzo, 19 anni di Calusco d’Adda, sarà in gara nell’individuale e in staffetta. Tra le donne occhi su Gloria e Arianna (IceLab).

Lorenzo Previtali, Gloria Ioriatti e la regina di sempre Arianna Fontana. Un bergamasco di nascita e due per motivi familiari e agonistici (Gloria è figlia della scalvina Elisabetta Pizio, Fontana è tesserata per l’IceLab) cullano grandi sogni alla vigilia degli Europei di short track, in programma da venerdì 17 a domenica 19 gennaio a Dresda, in Germania.

Seconda avventura continentale per Lorenzo

Per Lorenzo, 19 anni di Calusco d’Adda, è la seconda avventura continentale, un anno dopo l’esordio e l’ottima prova individuale nell’ultima gara di Coppa del Mondo. Il golden boy bergamasco dovrebbe essere in gara nei 500 metri, nelle batterie di venerdì 17, e nella staffetta guidata dal campione europeo in carica Pietro Sighel. «Punto a superare almeno un turno a livello individuale e sogno un titolo in staffetta», è il piano di Lorenzo.

Il ritorno di Arianna Fontana