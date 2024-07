Prima giornata con due argenti: Marek secondo nei 100 metri, Frigerio nel giavellotto

Erik Marek e Sofia Frigerio sono i due protagonisti «made in Bg» della prima delle tre giornate di gara dei Campionati italiani di atletica Junior e Promesse, in corso allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti.

Il velocista dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter ha corso i 100 metri Promesse in 10”46, arrendendosi solo a Stephen Awua Baffour che ha chiuso in 10”24. La junior bergamasca che gareggia per la Bracco ha lanciato il suo giavellotto a 46,29, piazzandosi seconda dietro alla campionessa italiana Anna Raimondi (Assindustria Sport), capace del personale di 48,33.

Togni e Vaccari ambiziosi

Nella seconda giornata, sabato 27 luglio, sarà il turno di Valentina Vaccari, che ha staccato il pass per la finale dei 400 metri categoria Juniores; Matteo Togni (Fiamme oro Padova), punta orobica della spedizione, proverà a dir la sua nei 110 ostacoli; Rocco Martinelli gareggerà nel salto in lungo; nei 400 ostacoli bagarre tra Greta Vuolo, Giulia Allevi e Benedetta Perico; Gioele Tengattini sarà in scena sulla pedana del lancio del peso, mentre Alessandra Iezzi, bergamasca in gara con la Bracco, ha ambizioni nella staffetta 4x100.