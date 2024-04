Prima di Parigi, il nuoto italiano a Brembate Sopra con Miressi e Pilato

Il Time|Out Sport Festival è ai nastri di partenza. La manifestazione, promossa da HServizi e Unica Sport, si apre ufficialmente giovedì 25 aprile, alle ore 14.30 al Centro Sportivo di via Bruno Locatelli 36 a Brembate di Sopra con due campioni del nuoto in procinto di partire per le Olimpiadi di Parigi.

Il progetto con il Cus di Bergamo

Alla Piscina di Brembate di Sopra, all’evento Swim to Paris 24!, che vedrà in azione una rappresentativa di atleti del CUS Bergamo, assieme ai due campioni, sarà inoltre presentato il progetto Pentathlon Cus 2024. La pista di atletica e la piscina saranno protagoniste di un test sportivo per coinvolgere nuovi atleti in questo progetto, che ha l’obiettivo di far partecipare al prossimo Trofeo Nazionale Pentathlon del Coni una rappresentativa guidata da Francesco Lo Monaco, delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Bergamo per le attività sportive e per i rapporti con il CUS e Tecnico federale Fipm.