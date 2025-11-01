Burger button
Sport
Sabato 01 Novembre 2025

«Prima prestazione negativa». Juric: cancelliamo subito la sconfitta

IL MISTER. Dopo il match: «Non salvo nessuno, cancelliamo subito la sconfitta». E aggiunge: «Sensazioni negative per prima volta da quando sono all’Atalanta».

Redazione Web
Redazione Web
Uno Juric sconsolato a bordo campo
Uno Juric sconsolato a bordo campo
(Foto di AFB)

Udine

«E’ stata una prestazione negativa in tutti i sensi, per la prima volta da quando sono all’Atalanta ho avuto brutte sensazioni. Oggi non salvo nessuno». Lo ha detto Ivan Juric, in conferenza stampa, commentando la prima sconfitta in campionato giunta sul campo dell’Udinese.

«Dobbiamo cancellarla il primo possibile - ha aggiunto - speriamo che non accada più. Con Scamacca bisogna avere pazienza - ha concluso - mentre mi ha stupito il fatto che Samarzic e Sulemana abbiamo offerto una prestazione inferiore adesso che sono tornati gli altri attaccanti rispetto a quando erano titolari. Tutti devono capire che ogni chance va sempre sfruttata al meglio. Oggi abbiamo perso ogni duello, ogni seconda palla. Cancelliamo la gara e ripartiamo».

