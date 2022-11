Primi sorrisi atalantini ai Mondiali: vince l’Olanda di Koopmeiners e de Roon

Prima vittoria e primi sorrisi per gli atalantini ai Mondiali lunedì 22 novembre. Teun Koopmeiners e Marten de Roon hanno sofferto per più di 80 minuti, con l’Olanda bloccata a lungo dal Senegal sullo 0-0 nel secondo match del gruppo A. Ma poi hanno potuto esultare per i gol nel finale di Gapko e Klaassen che hanno firmato il 2-0 della nazionale di van Gaal.