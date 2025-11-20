Primo allenamento con la squadra al completo per mister Palladino

Dopo una settimana di allenamenti con la squadra «decimata» dalle assenze dei giocatori impegnati in nazionale, giovedì 20 novembre il nuovo allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha diretto il suo primo allenamento con il gruppo al completo. Gli ultimi a rientrare alla base sono stati Kossounou e Sulemana che hanno lavorato in gruppo.