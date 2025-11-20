Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Primo allenamento con la squadra al completo per mister Palladino

ATALANTA. Con il rientro di tutti i nazionali, giovedì 20 novembre il nuovo allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha diretto il suo primo allenamento con la squadra al completo.

Zingonia

Dopo una settimana di allenamenti con la squadra «decimata» dalle assenze dei giocatori impegnati in nazionale, giovedì 20 novembre il nuovo allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino ha diretto il suo primo allenamento con il gruppo al completo. Gli ultimi a rientrare alla base sono stati Kossounou e Sulemana che hanno lavorato in gruppo.

Il nuovo allenatore dell’Atalanta debutterà sulla panchina nerazzurra sabato sera (fischio d’inizio alle 20,45) a Napoli

In vista del debutto sulla panchina nerazzurra di sabato a Napoli (al Maradona fischio d’inizio alle 20,45), Palladino avrà quindi opzioni in tutti i reparti: l'unico indisponibile è infatti il lungodegente Bakker. C’è quindi attese per conoscere la prima formazione schierata da Palladino, con le scelte che potrebbero essere influenzate anche dallo stato di forma dei nazionali e dalle caratteristiche degli avversari (soprattutto per quanto riguarda l’assetto offensivo). Venerdì pomeriggio ultimo allenamento a Zingonia prima della partenza per Napoli, dove inizierà un nuovo tour de force per i nerazzurri che dopo la sfida al Maradona» si ritufferanno in Champions con la trasferta a Francoforte di mercoledì 26 novembre.

