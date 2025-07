Primo test internazionale: sabato la trasferta a Lipsia. Cuadrado al Pisa

Il primo test internazionale dell’Atalanta, seconda amichevole in assoluto dopo il match con l’Under 23 vinto per 1-0, è alle porte. Venerdì 1° agosto la squadra allenata da Ivan Juric sosterrà una seduta di allenamento mattutina e poi al pomeriggio è prevista la partenza per Lipsia, in Germania. La sfida in casa del Lipsia di sabato 2 (ore 15 alla Red Bull Arena con diretta televisiva su Dazn) rappresenterà un test già probante e utile per verificare, in primis, il livello della condizione atletica dopo oltre due settimane di preparazione e gli ultimi carichi di lavoro.