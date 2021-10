Problemi muscolari anche per Rafael Toloi: in dubbio per l’Empoli

Ora le condizioni verranno valutate in questi giorni per capire se il giocatore riuscirà a tornare a disposizione per la sfida con l’Empoli. Attualmente Toloi è fermo ai box, nei prossimi giorni lo staff medico nerazzurro valuterà eventuali progressi. Nel frattempo proseguono gli allenamenti a Zingonia senza i 14 giocatori impegnati con le rispettive Nazionali.